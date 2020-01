Prefeitura de Cabo Frio afirma que mil funcionários estão limpando as ruas da cidade depois da chuva

Após as fortes chuvas que atingiram Cabo Frio na última segunda-feira, dia 13, as equipes da Comsercaf têm muito trabalho nesta terça-feira, dia 14.

Nas ruas havia muito lixo espalhado, e a areia tomou conta de diversas vias e bueiros. Todo efetivo da autarquia, cerca de mil funcionários, estão empenhados em limpar a cidade.

No Caminho de Búzios, Tangará e Jardim Esperança, o trabalho é voltado para a retirada de lixo dos bueiros e areia das ruas. O mesmo acontece no Manoel Corrêa.

No Peró, alguns pontos ficaram alagados, mas após a estiagem, a drenagem foi rápida. Uma equipe atua no bairro para a coleta de folhas e areia. No Centro, Jacaré e Tamoios, além da desobstrução dos ralos urbanos, as equipes realizam o recolhimento de móveis e inservíveis.

“Somente quando há um alagamento, as pessoas enxergam a importância de uma rede de drenagem eficiente. A Comsercaf realiza a limpeza de 100 ralos urbanos por dia, de onde é retirada em média, meia tonelada de resíduos. Mas a população precisa fazer a parte dele, por meio do descarte correto do lixo”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.