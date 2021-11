Prefeitura de Cabo Frio apresenta Relatório Quadrimestral de ações da saúde na segunda

Com o objetivo de monitorar os serviços realizados pela Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Cabo Frio vai apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA), na próxima segunda-feira (22), no plenário da Câmara de Vereadores. A apresentação terá início às 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara e da Prefeitura. Devido às medidas de controle da covid-19, o plenário não estará aberto ao público.

Esta será a apresentação referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2021, que não foi realizada em junho, conforme programado, porque, na época, a Câmara estava com as atividades suspensas em virtude da ocorrência de casos de covid-19 entre os funcionários. O relatório referente ao segundo quadrimestre foi apresentado no dia 20 de outubro.

O relatório é um instrumento normativo instituído a partir da legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), que além de acompanhar as medidas realizadas pela Secretaria de Saúde, contribui ainda no desenvolvimento do Plano Municipal de Saúde.

Para o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, além de ser um importante levantamento para identificar os avanços do trabalho, a exposição reforça a diretriz da gestão municipal de transparência e atuação participativa com a população.

“O Relatório Quadrimestral é uma ferramenta de avaliação importante para a gestão da saúde pública no município. A prestação de contas representa a transparência e efetividade do trabalho de nossos servidores e também as metas alcançadas de acordo com o projeto e as ações que estamos implantando, prezando pela qualidade e, principalmente, com responsabilidade orçamentária do serviço público, sempre integrando a população ao nosso trabalho”, disse Felipe.