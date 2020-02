Prefeitura de Cabo Frio define esquema do Carnaval 2020

A Prefeitura de Cabo Frio preparou por meio das Secretarias de Saúde, Ordem Pública, Guarda Civil Municipal e Superintendência de Eventos toda a logística de segurança e atendimento ao público durante o Carnaval 2020. Já sob responsabilidade da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF), a estrutura da Estação do Carnaval começou a ser montada na Praia do Forte. Na quinta-feira (22), terá início a produção em São Cristóvão, no Peró e em Tamoios.



A programação do Carnaval de rua de Cabo Frio vai contar com 24 blocos com o tema da sustentabilidade. A abertura oficial acontece nesta sexta-feira (21), na Estação Praia do Forte, na altura dos quiosques. Ao todo, serão oito dias de folia e diversão em mais três estações, sendo uma no bairro do Peró, uma em São Cristóvão e uma no distrito de Tamoios.

Após três anos sem blocos de rua no principal cartão-postal da cidade, o Carnaval 2020 atenderá um antigo anseio da população numa estrutura organizada para os foliões ao longo da orla da Praia do Forte e em pontos estratégicos do município e de Tamoios.



Saúde

Para receber o quantitativo de turistas em todo o município, as unidades de emergência vão receber reforço no corpo médico. Diariamente, médicos estarão de plantão nas unidades de emergência, são elas Upa do Parque Burle, Hospital Central de Emergência e Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos.



Guarda Municipal



Durante a folia, 122 guardas civis municipais vão atuar por dia nos maiores pontos de movimentação de todo o município. Eles vão contar com o apoio de dez motos e oito viaturas. Dois agentes de posturas e um policial militar vão atuar de forma integrada em cada base da guarda. Para garantir a fluidez no trânsito nos pontos de maior concentração e durante a passagem dos blocos, haverá alterações nos sentidos das vias. Confira:



Centro

– De sexta a quarta-feira – a partir das 5h

Orla da Praia do Forte – fechamento do retorno da Hilton Massa até o Bolsão da Juju

Avenida Nilo Peçanha, esquina com a Rua Tamoios

Rua Francisco Mendes, esquina com Rua Tamoios

Rua 13 de Novembro – retirada do estacionamento lateral para a passagem dos blocos



– Sábado

Rua 13 de Novembro

Rua Jonas Garcia em meia pista, entre 10h e 16h

Avenida Assunção, com desvio pela contramão e escoamento do tráfego pela Rua José Waltz Filho no horário de passagem do bloco





Peró



O entorno da Praça do Moinho estará fechado de sexta a terça-feira por conta dos blocos. Trinta guardas civis municipais estarão no bairro diariamente orientando os motoristas.



Tamoios

Não haverá alteração no trânsito. Vinte e seis guardas civis municipais atuarão por dia no ordenamento do tráfego.





Guarda Marítima e Ambiental



Vinte e seis agentes estarão de plantão diariamente no monitoramento das praias de Cabo Frio. Eles atuam nas praias do Forte, Peró, Conchas, Foguete, Pontal do Peró e Ilha do Japonês.





Limpeza urbana



A Comsercaf alterou os horários das equipes e remanejou funcionários para os locais com maior fluxo de pessoas. O novo esquema será realizado de sexta-feira (21) até quarta (26). A expectativa é que sejam recolhidas em média, 400 toneladas de lixo por dia.



No Centro da cidade, as equipes vão intensificar a limpeza na Estação Praia do Forte (ponto de concentração dos blocos), orla e praias. A ação será realizada em dois turnos: das 5h às 12h e das 15h às 22h. A operação terá o auxílio de duas retroescavadeiras, dois caminhões trucados e um caminhão pipa para lavagem das ruas.



No Peró, nas praias e na Estação Peró, a limpeza será feita das 5h às 12h. Mais tarde, outra equipe entra às 18h e segue até o fim dos eventos. Já nos bairros Gamboa e São Cristóvão, o trabalho terá início às 6h e segue até as 22h.



No distrito de Tamoios, a partir das 5h, mais de 80 funcionários vão se dividir para fazer a limpeza da orla e do espaço de eventos. As equipes também darão continuidade à manutenção da Rodovia Amaral Peixoto.

Programação



Estação do Carnaval – Ecofolia



Unamar



Sábado – Tambores Urbanos

Domingo – Grupo 5vibe

Segunda – Paulo Max e Banda MXX3

Terça – grupo ibs7





Peró



Sábado – André viana e Raylane Mendes



Domingo – Alvinho



Segunda – Grupo Nada Igual



Terça – Paulo Max e Banda MXX3





– Blocos



Sexta (21)

16h às 19h – Abertura oficial do Carnaval

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta

Atração: Escola de Samba e atividades da ABASCCAF



18h às 01h – Desfile de Abertura do Carnaval

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



Sábado (22)



10 às 16h – Bloco Costa Azul

Concentração: Clube Costa Azul, Gamboa

Desfile: Rua Jonas Garcia sentido centro. Rua 13 de Novembro em direção a Praia do Forte e finalizando no Colégio Miguel Couto



16h à 01h – Bloco da Latinha

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



17h às 23h – Bloco da Zoeira

Concentração: Rua Alex Novellino, nº 204, bairro Vila Nova



17h às 23h – Bloco Azul e Branco

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Avenida Joaquim Nogueira, Ruas Francisco Vasconcelos e Expedicionário da Pátria, Avenida Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão.



Domingo (23)



12h às 20h – Bloco Risco da Praia

Concentração: Pier dos Pescadores, Praia do Siqueira

Desfile: Rua Luiz Feliciano Cardoso, Orla da Praia do Siqueira



13h às 16h – Bloco do Leão (desfile evangélico Projeto IDE)

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



14h às 19h – Bloco Boi da Barra

Concentração: Avenida Almirante Barroso

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta. Retorna para Avenida Almirante Barroso



15h às 21h – Bloco das Damas

Concentração: Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco)

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta, encerrando na Praça das Águas



16h à 01h – Bloco Acadêmicos de Cabo Frio

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



18h à 0h – Bloco da Parókia

Concentração: Rua Jorge Lóssio, nº 320, Centro

Desfile: Rua Jorge Lóssio, Avenida Nilo Peçanha, Rua Francisco Mendes, Rua Rui Barbosa, Rua Antônio Feliciano de Almeida e Rua Jorge Lóssio



18h à 01h – Bloco Vermelho e Preto

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Rua Expedicionário da Pátria, Rua São Francisco, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão



Segunda-feira (24)



12h às 18h – Bloco Samba Suor e Cerveja

Concentração: Estação Tamoios



15h à 0h – Bloco Oh Sorte

Concentração: Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro Passagem

Desfile: Orla da Praia, sentido Praça das Águas



14h às 18h – Bloco Rabo de Foguete

Concentração: Rua das Estrelas, S/N, bairro Foguete

Desfile: Rua das Estrelas, Rua da Restinga, retornando para Rua das Estrelas



15h às 22h – Bloco Orla 500

Concentração: Quiosque da Praia do Orla 500, Unamar

Desfile: Ruas do Orla 500



15h às 22h30 – Bloco Tá Doido

Concentração: Rua Lourival Franco de Oliveira, bairro Jardim Esperança

Desfile: Rua Davi Garcia da Rocha e Avenida Ézio Cardoso da Fonseca



16h à 01h – Bloco Carnagay

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



18h à 0h – Bloco dos Piratas

Concentração: Praça Gentil Gomes de Faria, no bairro Passagem

Desfile: Avenida do Contorno, sentido Duna preta, retornando para Praça da Bandeira



18h à 01h – Bloco União do Arrastão

Concentração: Rua José Rodrigues Póvoas, Praça da Gamboa

Desfile: Rua Jorge Veiga, retornando para Praça da Gamboa



Terça-feira (25)



11h às 15h – Bloco Acadêmicos de Cabo Frio

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



12h às 20h – Bloco Risco da Praia

Concentração: Pier dos Pescadores, Praia do Siqueira

Desfile: Rua Luiz Feliciano Cardoso, Orla da Praia do Siqueira



15h às 21h – Bloco das Damas

Concentração: Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco)

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta, encerrando na Praça das Águas



16h à 01h – Bloco Família é mole mas é meu

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



17h às 21h – Bloco Rala Ovo

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Rua Expedicionário da Pátria, Rua São Francisco, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão



18h à 0h – Bloco Parókia

Concentração: Rua Jorge Lóssio, nº 320, Centro

Desfile: Rua Jorge Lóssio, Avenida Nilo Peçanha, Rua Francisco Mendes, Rua Rui Barbosa, Rua Antônio Feliciano de Almeida e Rua Jorge Lóssio



Sábado (29)



15h às 21h – Bloco Quero Mais

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



Domingo (01)



15h às 23h – Bloco os Atrasados

Concentração: Rua Maestro Brás, bairro Morubá

Desfile: Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, sentido orla da Praia do Forte. Rua Alexis Novellino, retorna pela Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos e termina na Rua Maestro Brás .