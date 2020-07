Prefeitura de Cabo Frio entrega cestas básicas para mais de 200 famílias

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim), entrega 210 cestas básicas doadas pelo Consórcio Municipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste). A distribuição acontece na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana até às 15h.

De acordo com os organizadores da Sedesdim, as cestas serão entregues para as 210 famílias, cerca de mil pessoas, de ambulantes do Peró, quiosqueiros da Praça da Cidadania e guias de turismo, que foram previamente cadastradas pelos respectivos representantes de sindicato ou associação de moradores.

Desde o início da pandemia até o momento, a Prefeitura já realizou cerca de cinco entregas de cestas básicas para famílias que realizaram o cadastro socioeconômico do município. Além de produtos alimentícios, o governo municipal também recebeu doação de outros insumos para uso em unidades de saúde, como mil litros de álcool 70% que também foram doados pelo Conleste no final de abril.

Cabo Frio também recebeu 3.750 aventais de TNT com manga longa; duas mil luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos; seis mil máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada; 1.750 máscaras do tipo respirador drager pff2 + vo (vapor orgânico) N95; 750 capotes descartáveis, que foram doados no fim de maio pela Prolagos.