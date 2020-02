Prefeitura de Cabo Frio flagra ações irregulares no bairro Monte Alegre

A Coordenadoria-Geral de Assuntos Fundiários, ligada à Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, atuou interrompendo o e desmatamento ilegal e parcelamento irregular do solo, nesta semana, no bairro Monte Alegre.

O flagrante ocorreu em uma área pública, onde já havia sido detectado pelos agentes, em outra ocasião, o parcelamento irregular do solo para comercialização. O material apreendido no local será retirado ao longo da semana. Em local próximo, no mesmo bairro, outra grande área ocupada já apresentava ruas com os lotes “piquetados” e prontos para venda. A equipe da Coordenadoria vai realizar o monitoramento da área até que os responsáveis sejam identificados para aplicação de multas.

Na Rua da Penetração, os agentes flagraram duas pessoas limpando um terreno e suprimindo vegetação. Ao serem abordadas, não apresentaram as licenças ambientais necessárias. A ação foi interrompida imediatamente e os responsáveis intimados a apresentar defesa dentro dos prazos legais.

Segundo o coordenador de Assuntos Fundiários, Ricardo Sampaio, as ações organizadas a partir de denúncias anônimas serão cada vez mais constantes e eficientes com o auxílio dos novos equipamentos recebidos pela pasta.

“A coordenadoria hoje dispõe de dois veículos e ainda receberá computadores e impressoras capazes de operar nossos programas de geoprocessamento, além de um drone, que auxiliará no mapeamento e localização de áreas invadidas. Essa estruturação será de extrema importância para dar respostas mais rápidas às denúncias, o que facilita a identificação e responsabilização criminal dos autores dos parcelamentos irregulares e invasões”, completou.

As denúncias de invasões à áreas públicas ou ambientais, podem ser encaminhadas pelo e-mail cogeafcabofrio@gmail.com. O anonimato é garantido.