Prefeitura de Cabo Frio prepara plano especial de limpeza para a alta temporada

Após a publicação do decreto 6.355, que prevê entre outras coisas, a liberação do banho de mar, milhares de turistas são esperados para passar a alta temporada em Cabo Frio. Para atender o aumento da demanda, a Prefeitura preparou um esquema especial de limpeza, com remanejamento de equipes e reforço de equipamentos.

No dia 31, véspera de Réveillon, os horários noturnos de recolhimento de lixo domiciliar serão antecipados em 2 horas. Devido ao grande fluxo de veículos nas ruas da cidade, a coleta irá acontecer das 17h às 22h. No dia 1, um caminhão pipa inicia a lavagem da orla da Praia do Forte. A ação é realizada com água de reuso cedida pela Prolagos (concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico).

Nas praias as equipes iniciarão o trabalho às 3h30, com reforço de 2 tratores no turno da manhã e 6 no fim de tarde. A operação conta com o apoio de 5 retroescavadeiras, 6 tratores, 11 caminhões e 4 pick-ups. Na ilha do Japonês, a limpeza será realizada com o auxílio de uma embarcação. Também serão instalados 40 novos contentores nos principais acessos à areia, para que ao sair, o banhista possa fazer o descarte correto dos resíduos.

“Estamos empenhados em manter a cidade limpa, mas contamos com o auxílio da população, que deve respeitar os dias e horários da coleta de resíduos domiciliar, não fazer o descarte de resíduos de construção civil, móveis e inservíveis, e ao sair da praia, jogar o lixo nas lixeiras distribuídas por toda a orla” – fala Dario Guagliardi, presidente da autarquia.