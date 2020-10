Prefeitura de Macaé realiza pagamento da sétima parcela da Bolsa Alimentação

A Prefeitura de Macaé informou que o pagamento da 7ª parcela da Bolsa Alimentação será efetuado nesta quinta-feira (15), para quem recebe através do crédito em cartão. O pagamento já está disponível para aqueles que são beneficiados com o crédito em conta do Itaú. Começou nesta quarta-feira (14) e prossegue até o dia 27 de outubro, o pagamento daqueles que recebem por ordem de pagamento. O atendimento é realizado por escalonamento pela letra inicial do nome do aluno, medida que visa seguir as regras de distanciamento social e evitar aglomeração.

Já os que recebem por Ted (ou Doc) para outras agências bancárias deverão consultar as contas a partir desta sexta-feira (16) para verificar a compensação do banco. Ao todo são pagos 10.554 benefícios através do cartão, totalizando R$ 2.110.800,00. Por ordem de pagamento serão 3.716 benefícios, no valor de R$ 743.200,00. E em conta bancária, 26.131 benefícios, num total de R$ 5.226.200,00. O total geral a ser pago, incluindo todas as modalidades, será de R$ 8.080.200,00.

A Bolsa Alimentação visa garantir a segurança alimentar dos alunos para compensar os efeitos da falta de oferta de merenda escolar durante a situação de emergência. A ajuda ocorre exclusivamente em razão da disseminação do novo coronavírus, podendo ser revogada a qualquer momento, de acordo com a retomada das atividades escolares regulares ou com a conveniência.

Confira as listas de pagamento clicando AQUI