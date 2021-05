Prefeitura de São Pedro da Aldeia e DER vistoriam obras da passarela em frente à UPA Pediátrica

As obras da nova passarela sobre a Rodovia Amaral Peixoto, na RJ-106, na altura do bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, foram vistoriadas pelo prefeito, Fábio do Pastel, e pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) nesta quarta-feira (19). A próxima etapa da construção será a instalação das plataformas que ficarão acima da rodovia. A intervenção tem como objetivo viabilizar a travessia de pedestres de forma segura, além de possibilitar maior fluidez no trânsito do local.

O chefe do executivo municipal aproveitou a oportunidade para reivindicar manutenções das vias da cidade. Segundo informações do órgão estadual, atendendo às demandas de iluminação pública da prefeitura, as equipes estaduais irão retornar ao município na próxima segunda-feira (31) para reparos dos pontos de luz na rodovia.

“Acompanhei a vistoria das obras da passarela e apontei a necessidade de manutenção nos pontos de iluminação na rodovia em nosso município. Quero agradecer a toda a equipe do DER-RJ que está fiscalizando de perto o andamento das atividades na cidade, além de estarem abertos a ouvirem as principais demandas municipais”, destacou o prefeito Fábio do Pastel.

Foto: Ascom/PMSPA

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), a próxima etapa da construção da passarela será a instalação das plataformas que ficarão acima da rodovia, no lado oposto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sentido Centro da cidade. Nas ocasiões, o fluxo de veículos precisará ser interrompido por curtos períodos de tempo. A Guarda Municipal tem dado apoio às ações de trânsito já realizadas para viabilização da obra. A expectativa, segundo o departamento estadual, é que a passarela seja inaugurada até o fim do mês de julho.

A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidade, para que cadeirantes também façam uso do equipamento. A obra foi orçada em R$1.874.542,88 e todo o valor é custeado pelo Governo do Estado. A intervenção atende a um pedido do prefeito, Fábio do Pastel, ao órgão estadual.

Além do prefeito, vistoriaram pessoalmente as estruturas nesta quarta (19) o presidente do DER-RJ,Luiz Roberto Pereira de Souza, o diretor de Obras e Conservação do órgão, José Milton Almeida Couto, o secretário estadual de Cidades, Uruan Cintra, o chefe da 9ª Residência de Obras e Conservação (ROC) e fiscal da obra, Rodrigo Costa Muniz, e o chefe de gabinete municipal, Moisés Batista.