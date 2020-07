Prefeitura de Saquarema está construindo novo reservatório de água para Sampaio Corrêa

A Prefeitura de Saquarema está construindo o novo reservatório de água de Sampaio Corrêa. Antiga solicitação dos moradores do Terceiro Distrito, a nova obra melhorará o abastecimento de água potável na região.

O novo reservatório está sendo construído na área próxima ao atual, construído em 1968 na gestão do ex-prefeito Jurandyr da Silva Mello. Com capacidade inicial para até 280 mil litros de água, o reservatório comportava apenas 80 mil, devido aos problemas na estrutura, como rachaduras que ocasionavam vazamentos. Agora, com a conclusão do novo tanque, a capacidade de armazenamento de água será ampliada para 400 mil litros, cinco vezes mais do que o que vinha sendo reservado nos últimos anos.

Nesta quinta-feira, 09, foi realizada a concretagem da base do novo reservatório. Nas próximas etapas, haverá a montagem do tanque, em aço, e o tratamento da estrutura para que seja colocado em uso.

“Essa obra é uma demanda antiga da população de Sampaio Corrêa. Poder construir este novo reservatório é investir no local e no potencial que o distrito possui. Vamos poder levar água potável e qualidade de vida para mais pessoas”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Com o início das operações do novo reservatório, a população de Sampaio Corrêa terá mais água para uso em suas residências e comércios. O novo sistema poderá permitir, também, que novas ligações sejam realizadas à rede, levando, assim, água potável para mais moradores.