Nesta quarta-feira, dia 11, o PROCON BÚZIOS, no uso de suas atribuições, notificou a concessionária PROLAGOS S/A, para apresentar esclarecimentos sobre a interrupção do fornecimento de água no bairro da Rasa, bem como esclarecimentos a respeito do abastecimento e distribuição em todo o município de Armação dos Búzios.



Determinando ainda, o prazo de 48 horas para a regularização da prestação do serviço.