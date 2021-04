Procon de Cabo Frio estava orientando clientes que se aglomeravam em busca de chocolate no final de semana

Na manhã de sábado (03), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura Municipal de Cabo Frio realizou uma ação educativa para conscientizar clientes de duas lojas da cidade, que se aglomeravam em filas para compra de chocolates. Funcionários das lojas também foram orientados para a exigência de uso de máscara, distanciamento social e fornecimento de álcool em gel.

A equipe coordenada pela secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, distribuiu uma cartilha que reforça os cuidados e medidas que devem ser adotados tendo em vista o decreto municipal em vigência, e contou com esclarecimentos sobre atitudes preventivas para conter a disseminação do coronavírus.

Os cabo-frienses podem acionar os serviços do Procon nas unidades de Cabo Frio e de Tamoios. Os atendimentos podem ser realizados via telefone ou e-mail, e de forma presencial apenas mediante agendamento, para evitar aglomerações. Para atendimentos em Cabo Frio os contatos devem ser realizados por meio do telefone (22) 2645-4799 e no e-mail procon@cabofrio.rj.gov.br.