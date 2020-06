Profissionais da Educação de Búzios farão 72 horas de greve

No sábado, dia 06, os profissionais da Educação do município de Armação dos Búzios realizaram sua primeira assembleia no contexto da pandemia de Covid-19.

Ela aconteceu por meio de videoconferência, através do aplicativo Jitsi Meet, e contou com a presença de cerca de 70 pessoas, numa das maiores e mais representativas assembleias já realizadas pelo Sepe Lagos na cidade, com representantes de quase todas as escolas da rede.

A principal deliberação foi a paralisação de 72 horas de toda a categoria, nos dias 8, 9 e 10 de junho. Essa paralisação envolverá não apenas os servidores convocados para o trabalho presencial nas escolas, mas também os docentes que permanecem em home office, que deverão interromper a produção e envio de atividades para as plataformas online de educação remota da prefeitura.



A decisão pela greve foi uma unanimidade entre os participantes da assembleia. Eles avaliaram que os preparativos da prefeitura para o retorno ao trabalho nas escolas, num momento crítico da pandemia, é uma política absolutamente criminosa e irresponsável. Põe em risco as vidas não apenas dos trabalhadores da rede, mas de toda a população buziana. O objetivo da paralisação é pressionar o governo a recuar dessa decisão de impor o retorno ao trabalho presencial das equipes administrativa e de assessoramento pedagógico a partir da próxima semana.



A prefeitura também foi duramente criticada pela informalidade com que fez a convocação e pela postura de não ouvir a categoria sobre como e quando será possível a reabertura das instituições de ensino. Os profissionais ressaltaram que a prefeitura não apresentou um planejamento detalhado em relação ao retorno ao trabalho de forma segura, nem oferece condições adequadas para funcionamento das escolas, como a disponibilização de todos os equipamentos de proteção individual necessários e a realização de obras para adequação das unidades escolares à nova realidade imposta pela pandemia.



Os profissionais decidiram também que o Sepe Lagos deverá exigir da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seme) que a categoria e o Sepe Lagos possam ter voz e participação ativa em qualquer decisão sobre o retorno ao trabalho dos servidores, que só deverá acontecer de maneira gradativa, priorizando a segurança sanitária e o bem-estar da comunidade escolar e dos profissionais da educação, e não de forma improvisada, irresponsável e informal como a prefeitura tenta impor nesse momento.



Nesta segunda-feira, dia 08, o Sepe Lagos realizará um dia de agitação nas redes sociais em defesa da readmissão já de todos os profissionais da educação que foram demitidos nos municípios, incluindo Búzios, e essa iniciativa será fortalecida com esta greve.



Aprovou-se ainda a proposta de solicitação de audiência com o governo, em caráter de urgência, com a presença de representantes da base da categoria, tendo como pauta:



• O não retorno das aulas durante a pandemia;

• Estratégias para o pós pandemia;

• Questões referentes aos demitidos;

• Convocação dos concursados de 2012;

•Aumento da contribuição previdenciária;

• Calendário letivo;

• EaD/ensino remoto.



Uma nova assembleia virtual ocorrerá na quarta-feira, dia 10, às 11h, por meio de videoconferência para avaliar as respostas dadas pelo governo e decidir os próximos passos do movimento.