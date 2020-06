Projeto “Araruama Segurança Já” é premiado

Ocorreu nesta segunda-feira, dia 15, a premiação do projeto Araruama Segurança Já, em congratulação aos servidores de segurança pública que se destacaram no mês de maio.



O secretário de segurança do município, André Costa, destacou a importância do projeto e parabenizou a prefeita Livia de Chiquinho.

“Parabéns prefeita, nos orgulhamos de fazer parte desse governo que já é o melhor da história. Hoje nossos guerreiros que mais se destacaram no mês de maio foram agraciados com cheque de R$ 1.000,00, no projeto 0Araruama Segurança Já”, que veio para dar um estimulo maior aos nossos guardas civis no combate diário”.