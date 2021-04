Região dos Lagos participa da ação entre 24 de abril e 02 de maio, coordenada pela ONG Mar Sem Lixo, de Cabo Frio

Entre os dias 24 de abril e 02 de maio, as ações da Semana Nacional de Limpeza dos Mares, que começou em março, serão retomadas. O projeto prevê a limpeza em mais de 180 praias do extenso litoral brasileiro, envolvendo estados do Sudeste, Nordeste e Sul. A ONG cabo-friense Mar Sem Lixo coordena os trabalhos em parceria com as ong´s Sea Shepherd e Ecosurf, reunindo poucos voluntários para evitar aglomerações e seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Na Região dos Lagos, a segunda fase da ação terá como cenário as praias de Arraial do Cabo (praias de Figueira, Grande e Prainhas do Pontal, dia 24; e praia do Forno dia 25), Araruama (praias Pontinha do Outeiro, Seca/Lagoa Tomé e Nobres, Apa da Massambaba, dia 24; e praias do Dentinho, Seca/Vargas, dia 25), Búzios (Geribá, Canto e Amores, dia 24) e São Pedro da Aldeia (Baixo Grande, dia 25). No próximo fim de semana, as ações acontecem na praia da Pontinha, em Araruama (01/05), e no Pontal do Peró, em Cabo Frio (02/05). A limpeza começa às 9h.

De acordo com Gisele Letieri, ambientalista e coordenadora da ONG Mar Sem Lixo, a “Semana” começou ainda em março, mas teve alterações no calendário por conta do agravamento da pandemia. “Já fizemos limpeza em mais de dez praias de cidades do estado do Rio (Itaguaí, São Pedro, Búzios, Cabo Frio e Paraty), além dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O calendário de limpeza inclui ainda as cidades de Rio das Ostras, Saquarema e Iguaba. Nas três cidades, as datas ainda serão definidas, uma vez que decretos locais proíbem o acesso às praias.

Semana Nacional

Pela primeira vez, a Semana Nacional de Limpeza dos Mares acontece no primeiro semestre do ano, ao fim da alta temporada no Brasil. “Normalmente, a ação é celebrada no final do verão do Hemisfério Norte, em setembro”, comenta Gisele. A Semana é inspirada na campanha “Mares Limpos”, criada pela ONU Meio Ambiente em 2017, com o objetivo de sensibilizar pessoas, governos e empresas a conter o avanço da poluição nos oceanos, especialmente do lixo plástico.

O Brasil tem em torno de sete mil quilômetros de litoral, sendo o plástico o principal tipo de resíduo encontrado nas praias, desde embalagens até descartáveis. Conscientizar a população é a ferramenta da ONG Mar Sem Lixo. Em suas ações, a organização busca não somente limpar as praias, mas orientar os frequentadores da importância de recolher seus resíduos.

Dia Mundial da Terra

No Dia Mundial da Terra, celebrado ontem (quinta, 22 de abril), a ONG realizou uma pequena ação no canto do Forte São Mateus, em Cabo Frio onde, em apenas uma hora e meia de ação, recolheu um grande volume de lixo: 380 kg de lixo entre tampinhas, lacres de alumínio, isopor, cacos de vidro, canudos, restos de copos descartáveis e de guaraná, e outros detritos plásticos trazidos pela maré. Vale lembrar que os oceanos ocupam 70% do planeta.

“Esse grande número de micro lixos, com o qual temos nos deparado em todas as praias que atuamos, é uma coisa que tem nos preocupado bastante. Fica nosso apelo à sociedade, para a conservação do meio ambiente e preservação das espécies; a chamada de atenção e conscientização da nova geração para os problemas dos impactos ambientais, da contaminação do solo, da água e do ar; além de outras preocupações ambientais para proteger o lugar em que vivemos”, ressalta Gisele.

Mar Sem Lixo

Criada há três anos em Cabo Frio, a ONG Mar Sem Lixo surgiu inspirada no lema “conhecer para preservar”, comenta Gisele, que atua em causas ambientais desde 1996. As ações da ONG não se limitam a Cabo Frio, sendo realizadas em diversas praias da Região dos Lagos.

Semana Nacional dos Mares (24/04 a 02/05, 9h)

Praia do Canto e Amores – 24/04 – Búzios – RJ

Praia de Geribá – 24/04 – Búzios – RJ

Praia de Figueira – 24/04 – Arraial do Cabo – RJ

Praia Grande – 24/04 – Arraial do Cabo – RJ

Prainhas do Pontal – 24/04 – Arraial do Cabo – RJ

Praia do Forno – 25/04 – Arraial do Cabo – RJ

Baixo Grande – 25/04 – São Pedro da Aldeia – RJ

Ilhabela – subaquático com mergulhadores – 25/04- SP

Praia Pontinha do Outeiro – 24/04 – Araruama – RJ

Praia Seca/ Lagoa Tomé e Nobres – 24/04 – Araruama – RJ

Apa da Massambaba – Praia Seca – 24/04 – Araruama – RJ

Praia do Dentinho – 25/04 – Araruama – RJ

Praia Seca/ Vargas – barracão de pesca – 25/04 – Araruama – RJ

Praia de Peruaçu – 25/04 – Araruama – RJ

Praia da Pontinha – 01/05- Araruama – RJ

Praia Canto de Arembepe – 01/05 – Arembepe – BA

Praia Pontal do Peró – 02/05 – Cabo Frio – RJ

Espírito Santo, Rio das Ostras, Saquarema e Iguaba – datas a definir / aguardando fim do decreto que proíbe acesso às praias

Semana Nacional dos Mares (ações já realizadas, de 13/03 a 22/04)

Praia da Coroa- 13/03 – Itaguaí – RJ

Ilha da Madeira 14/03 – Itaguaí – RJ

Praia da Salina e Ilha do Boi – 10/04 – São Pedro da Aldeia- RJ

Praia de Tucuns – 17/04 – Búzios – RJ

Paraty – 17/04 – RJ

Porto Alegre – 17/04 – RS

Praia de Peruíbe – 17/04 – SP

Praia de Canasvieira – 17/04 – Florianópolis – SC

Praia de Itapoã -18/04 – Florianópolis -SC

Praia de Maresias -18/04 – SP

Praia do Forte – Dia da Terra – 22/04 – RJ