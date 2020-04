Representantes dos polos gastronômicos e da Prefeitura de Cabo Frio se reúnem para discutir recuperação da economia

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, se reuniu nesta quinta (16) no Terminal de Transatlânticos com representantes dos polos gastronômicos do Boulevard Canal, da Porto Alegre e da Passagem para discutir estratégias para futura recuperação econômica do setor. No encontro foi acordado a elaboração, em parceria, de um manual explicativo de boas práticas para retomada, em momento oportuno, das atividades comerciais.

Na ocasião, foi apresentada a todos os integrantes a estratégia de ação do gabinete de crise, montado pelo prefeito Dr. Adriano Moreno para o combate ao coronavírus. Em linhas gerais, as iniciativas contemplam medidas restritivas e isolamento social para a desaceleração e controle dos índices de contaminação, bem como para estruturação de atendimento do município.

De acordo com o secretário de Turismo, Paulo Cotias, além da análise do cenário atual, o objetivo da reunião foi traçar o planejamento de medidas futuras seguras e sustentáveis para a economia local. O encontro faz parte das ações do Programa Municipal de Desenvolvimento da Economia do Turismo.

“Três vetores estão relacionados ao quesito vida: a manutenção da saúde, o apoio assistencial e a necessidade econômica. Fazer uma convergência segura dessas dimensões é o grande desafio, que vem exigindo de todos nós muitos estudos e dedicação. A questão dos prazos de reabertura e de flexibilização econômica será balizada e dimensionada pelo binômio evolução da epidemia X capacidade de atendimento da rede hospitalar. E somente com essa segurança podemos discutir as condicionantes necessárias para a progressão setorial da economia”, explicou Cotias.

A próxima etapa será a apresentação de uma proposta inicial tendo por base as sugestões discutidas para o funcionamento seguro e progressivo do setor, que constarão tanto no decreto quanto no manual de boas práticas, que serão utilizados no momento de reabertura do comércio.

Durante o encontro, que também contou com a participação do assessor especial, Sérgio Ribamar; e dos superintendentes de Turismo, Thais Magalhães, e da Juventude, Raphael Brito, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Pereira, destacou que está em análise a possibilidade de atração de crédito para o setor privado. Além disso, também estuda planejamento conjunto para o impulsionamento competitivo do turismo no cenário pós-crise.

Para colaborar com a retomada gradual da economia, a Superintendência da Juventude colocou à disposição o projeto de banco de empregos e de qualificação profissional como ferramentas auxiliares deste processo.

Comerciantes destacam importância da conscientização da população

Durante o encontro os comerciantes externaram preocupação econômica e social, bem como com a duração das restrições e com as condições de segurança para o retorno eventual e progressivo das atividades, mas também destacaram a importância das medidas adotadas.

Salientaram, ainda, a importância da conscientização e da participação efetiva da população para que seja possível estabelecer uma nova maneira segura de conviver e de reconstruir rotinas.

O assessor especial Sérgio Ribamar destacou ainda que o momento “une todos os segmentos governo, sociedade e setor privado em uma única e fundamental governança comunitária, onde todos serão responsáveis pela vida, segurança e sustentabilidade de todos”.