Réveillon em Cabo Frio terá reforço na limpeza das orlas e mudança na coleta de lixo domiciliar

Um esquema especial de limpeza foi anunciado pela Prefeitura de Cabo Frio. Serão mais de 700 funcionários da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) fazendo a coleta de resíduos nas praias e orlas da cidade.

Só na virada do ano, a companhia espera recolher, em média, mais de 400 toneladas de lixo.

Um caminhão-pipa inicia a lavagem das ruas e calçadas do Centro no dia 31, véspera de Ano Novo, com água de reúso cedida pela Prolagos.

Quanto ao horário da coleta de lixo domiciliar, haverá antecipação. Devido ao grande fluxo de veículos nas ruas da cidade, o recolhimento será das 16h às 22h. No dia 1º de janeiro, a equipe volta a fazer a coleta a partir das 2h.

Limpeza na noite da virada

A Praia do Forte é o ponto onde se espera a maior concentração de turistas e, por isso, cerca de 450 agentes farão a limpeza de toda a faixa de areia, orla, Avenida do Contorno e Centro. A operação vai contar com 12 retroescavadeiras, duas pás-carregadeiras e 46 caminhões. Na Praia do Forte as equipes iniciarão o trabalho às 4h.

Ainda na noite da virada, o trabalho nas praias das Conchas, Peró e Ilha do Japonês será feito a partir das 2h30 da manhã. Tamoios, no segundo distrito, também terá reforço. Serão 100 funcionários limpando, a partir das 4h30 e com o auxílio de máquinas e caminhões, a área onde ocorrerão os shows e queima de fogos.