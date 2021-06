Sábado é dia de limpeza na Praia Brava, em Búzios

Búzios realiza neste sábado (26) mais uma ação de limpeza e educação ambiental, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, na Praia da Brava. A ação acontecerá das 9h às 12h.

Segundo o engenheiro da secretaria, Bernardo Corty: “Ali nos costões acumulam-se muitos resíduos sólidos, devido as pessoas fazerem churrasco, reuniões, além do descarte de materiais, e as marés cheias carregam essa sujeira para dentro do leito marinho. Vamos fazer uma ação com distribuição de sacolas para recolher lixo e panfletos educativos”.

Todo costão das Praias Brava e Forno são tombados pelo Inepac por causa de sua vegetação. O secretário Evanildo Cardoso pretende criar ali uma unidade de conservação.

A Secretaria conta com a participação da sociedade civil, e estimula fortemente sua presença na gestão compartilhada dos ativos ambientais do município!