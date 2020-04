São Pedro da Aldeia: Policiais prendem homem de 45 anos acusado de estupro de vulnerável

Na quarta-feira, dia 08, policiais civis da 125ª DP, coordenados pelo Delegado de Polícia Titular RODRIGO MOREIRA, cumpriram o mandado de prisão temporária CNJ n° 0002994-88.2020.8.19.0068.01.0001-16, expedido pelo Plantão Judiciário da Região dos Lagos em desfavor de A.R.F., 45 anos de idade, fruto de Inquérito Policial da unidade.

Diligências levadas a efeito pela 125ª DP no bojo do Inquérito Policial apontam que no último final de semana ARF conheceu um adolescente, com menos de 14 anos de idade, por meio de aplicativo de relacionamentos e o atraiu até seu estabelecimento comercial, local onde o constrangeu à prática de libidinosos até que satisfizesse completamente sua lascívia.

O adolescente foi encaminhado a atendimento médico, visando à profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, e posteriormente a ECD, tendo o respectivo laudo apontado vestígios da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, A.R.F. será encaminhado ao sistema prisional.

Serão realizadas outras diligências para robustecer a investigação.