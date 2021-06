São Pedro da Aldeia registra alto índice de furtos de tampas de bueiros

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia tem identificado, desde o início do ano, o desaparecimento de tampas de bueiros em diversos bairros da cidade. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, apenas entre os meses de janeiro e maio foram 90 tampas furtadas. A ausência das peças nas vias públicas aumenta o risco de acidentes e acarreta prejuízo aos cofres públicos, com ônus que já chega a cerca de 31 mil reais nestes primeiros meses.

O secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, enfatizou a gravidade do problema. “A falta desse material pode provocar graves acidentes, tanto para os pedestres quanto para motociclistas. Além disso, permite que o lixo e materiais indevidos caiam na nossa rede de escoamento, o que dificulta o trabalho de manutenção das equipes. Pedimos a colaboração dos aldeenses e também dos donos de empreendimentos que trabalham com sucatas para que não façam a receptação desse material, que é furtado”, disse.

Todas as tampas de bueiros que estavam em estoque na sede da pasta já foram utilizadas nas reposições. A compra de novas peças já foi licitada para que as recolocações sejam feitas em toda a cidade. De acordo com dados da secretaria, cada tampa de bueiro custa, em média, entre R$300 e R$450 reais.

Quem for flagrado destruindo, inutilizando ou deteriorando bem público está sujeito a reclusão ou multa, de acordo com o Código Penal – Lei nº 2.848/40, artigo 163.