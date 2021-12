São Pedro da Aldeia terá 16º Encontro de Motociclistas

O fim de semana será com muitas motos e show de rock em São Pedro da Aldeia!

O município recebe, entre a sexta-feira (03/12) e o domingo (05/12), o 16º Encontro de Motociclistas.

O evento, que conta com shows musicais, estandes de expositores e praça de alimentação, acontece na Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. 😉

Confira a programação:

📌 Sexta-feira (03/12)

Amax

Road Rock (Cover Queen)

Dressed To Kiss (cover Kiss)

Acid For The Children (cover Red Hot Chili Peppers)

📌 Sábado (04/12)

Helena de Tróia

Markyze (cover Charlie Brown Jr.);

Notturnia;

Brazilian Maiden (cover Iron Maiden)

📌 Domingo (05/12)

Helena de Tróia

Amax

Vinny Mendonça

O evento, tradicional no município e no motociclismo brasileiro, é promovido pelo grupo Anarquismo Moto Clube com o apoio da Prefeitura aldeense. 🤝