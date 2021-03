Secretaria de Atendimento à Mulher e Idoso é inaugurada em Búzios

Em meio às comemorações do dia que simboliza a luta das mulheres, nesta segunda-feira (8), Armação dos Búzios dá um passo importante no que diz respeito à garantia dos direitos das mulheres e dos idosos, com a inauguração da nova Secretaria.

A Secretaria da Mulher e do Idoso, localizada na Rua Camila n° 04, Quadra D – Porto Belo (antigo CCAA), é um ambiente pioneiro pensado para garantir o acesso a diversos serviços, informar, acolher, encaminhar e acompanhar as demandas dos referidos grupos, além de promover o exercício pleno de seus direitos.

A Secretária da pasta, Danielle Martins, começou o seu discurso agradecendo a equipe por todo apoio prestado durante a realização do projeto e se disse emocionada com a inauguração.

“É uma realização muito importante para o nosso município ter um espaço dedicado integralmente para as mulheres e idosos, porque faltava essa assistência em Búzios. Recebemos muitas demandas, antes mesmo da inauguração, então, entregar esse ambiente e mostrar a esses grupos que eles importam, é muito significativo. Queremos um governo participativo, e vamos trabalhar para que essa parceria se fortaleça”, comentou.

A gestão do espaço consolidou a retomada das atividades do Centro Especializado de Atendimento à Mulher e conta com uma equipe preparada para atender mulheres vítimas de violência doméstica, onde desenvolverá ações para prevenir que a estatística violenta cresça no balneário. Profissionais das áreas da saúde, educação, assistência jurídica e segurança pública estão à disposição no local.

Devido à pandemia, a solenidade de inauguração não foi aberta ao público e contou com a presença de autoridades, incluindo o Prefeito, Alexandre, o Vice-Prefeito, Miguel Pereira, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, além de secretários, vereadores do município e com a Patrulha Maria da Penha.

“É muito importante que Búzios tenha uma estrutura voltada para acolher mulheres vítimas de abusos, além dos nossos idosos, para melhorar a qualidade de vida. Queremos um ambiente agradável, onde as pessoas se sintam acolhidas e saibam que podem contar com a nossa gestão”, destacou o Prefeito, Alexandre Martins.