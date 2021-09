Seleção São Pedro da Aldeia inicia disputas do Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol

As equipes de futebol da Seleção São Pedro da Aldeia entraram em campo neste domingo (19) para as primeiras disputas do Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol. As estreias das categorias sub-17 e amador (acima de 18 anos) foram contra a cidade de Cabo Frio, no estádio Correão. No sub-17, o time aldeense empatou (2×2), já no amador, perdeu para a seleção de Cabo Frio por 4 a 1.

Devido à pandemia da Covid-19, os jogos foram fechados para a presença do público. O secretário municipal de Esportes e Lazer aldeense, Ricardo Ramos Gaspar, destaca o clima amistoso durante as disputas. “A receptividade das nossas equipes foi muito boa. Os jogos foram muito organizados, com um clima ameno e amistoso. Estamos cumprindo o objetivo de fazer a integração entre os municípios da região por meio do esporte. Agora vamos intensificar os treinamentos para os próximos duelos, que serão em casa, no dia 3 de outubro”, disse.

Os jogadores da Seleção São Pedro da Aldeia, selecionados por meio de peneiras gratuitas, tiveram acesso a transporte, alimentação e hidratação custeados pelo município. “Estamos fomentando a prática esportiva, dando oportunidades aos jovens que gostam da modalidade e abrindo janelas para novas oportunidades para os atletas”, ressaltou Ricardo Ramos Gaspar.

O Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol reúne 12 cidades da região em jogos de diversas modalidades como futebol de campo, vôlei de praia e futevôlei. As disputas são realizadas respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Inscrições abertas para peneira de vôlei de praia e futevôlei

As inscrições para as peneiras de vôlei de praia e de futevôlei estão abertas até esta quarta-feira (22). Interessados em representar o município no Campeonato Intermunicipal da Costa do Sol devem realizar o cadastro na sede da Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, no Centro, das 8h30 às 16h. A matrícula é disponibilizada para equipes masculinas, femininas e mistas. A seletiva vai ser realizada no dia 26 na Praia do Centro.

Cada equipe poderá inscrever dois atletas. Todos os participantes deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (pelo menos a primeira dose) no ato da matrícula, respeitando o calendário municipal de imunização por faixa etária. As duplas mistas são reservadas apenas para a disputa da modalidade de futevôlei.

Além do comprovante de vacina, é necessária a apresentação de originais e cópias do documento de identidade e comprovante de residência do município para preenchimento da Ficha de Inscrição. Os cadastros devem ser realizados preferencialmente de forma individual ou por um dos representantes da dupla, porém há a necessidade do preenchimento pessoal do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) de cada atleta, além da assinatura do documento. A pasta destaca que todos participantes devem ser moradores da cidade e não podem atuar como profissionais da modalidade.