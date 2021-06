Serviços de patrolamento estão sendo realizados em São Pedro da Aldeia

As ações da Secretaria de Serviços Públicos estão avançando pelo município. O prefeito Fábio do Pastel, acompanhou de perto o andamento das atividades na Estrada de São Mateus, localizada no bairro Recanto do Sol, nesta terça-feira (08).

“Visitei, hoje pela manhã, as obras no bairro Recanto do Sol. Sempre falo que o objetivo da nossa gestão é levar os serviços para todos os bairros da nossa cidade, principalmente as localidades mais afastadas da área central do nosso município”, relatou o prefeito.

São realizadas as ações de abertura de estrada, patrolagem e limpeza do valão com escavadeira no local. Segundo o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, as ações abrangem aproximadamente 1,5 km de extensão.