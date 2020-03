Subprefeitura de Tamoios restringe o atendimento ao público

A Subprefeitura de Tamoios funciona em regime de meio expediente no horário de 8h às 12h desde terça-feira (17). A medida foi adotada com o objetivo de conter os avanços do coronavírus no distrito, seguindo os decretos editado pelo prefeito Dr. Adriano Moreno. O regime em meio expediente será mantido por tempo indeterminado.

O atendimento à população não será interrompido e a equipe fará os atendimentos após o horário estipulado pelo telefone de contato (22) 99258-5253 ou pelo e-mail tamoios@cabofrio.rj.gov.br.

A medida é válida para todos os setores da Subprefeitura, exceto o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que irá funcionar em horário integral restringindo o atendimento ao público, atuando apenas com o recebimento de documentos.

Para a subprefeita de Tamoios, Tamires Carneiro, neste momento é importante as pessoas terem consciência dos riscos da doença e de que as medidas são para diminuir os efeitos da contaminação.

“Nesse momento complicado as pessoas precisam entender que a medida é para o bem de todos. Se cada um fizer a sua parte, os efeitos dessa doença terrível serão amenizados. Por favor, evitem sair de casa sem necessidade. Disponibilizamos um telefone e um e-mail pra facilitar o atendimento. O objetivo é zelar pela saúde de toda a comunidade.”