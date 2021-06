De 24 a 26 de junho, o Parque de Exposições de Tamoios vai receber 1ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio. O evento tem como objetivo divulgar a raça, incentivar o pecuarista local, além de reunir criadores de todo o estado.

Durante todos os dias, o evento terá início às 9h. O uso de máscara e respeito aos protocolos sanitários serão obrigatórios. A exposição está sendo realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Segundo o veterinário e organizador do evento, Rodrigo Pintado, os animais chegarão ao município no próximo dia 23, e todos os inscritos vão participar de competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e faixas. Rodrigo também destacou que o evento representa uma retomada econômica e também um resgate da área rural.

Já para a secretária municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, o evento é importante não só para colocar o município no circuito de exposições, mas também para incentivar o pequeno criador e movimentar a economia, já que os participantes vão se hospedar na cidade.

Além disso, o Parque de Exposições de Tamoios também vai sediar, de 24 a 27 de junho, as feiras do Produtor Rural, de livros e de artesanato. Uma praça de alimentação também será montada, com seis restaurantes geridos pelas cinco comunidades quilombolas da cidade e pela Associação do Pequeno Produtor Rural de Cabo Frio.