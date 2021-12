Teatro Municipal de Cabo Frio reabre parcialmente para ensaios, reuniões e oficinas

A Prefeitura de Cabo Frio reabriu, nesta semana, o Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb, no Algodoal. Depois de mais de três anos fechado, o espaço voltou a funcionar, de forma parcial, para a realização de ensaios, reuniões e oficinas, de segunda a sexta-feira. Os artistas que quiserem utilizar o teatro para esses tipos de eventos, podem procurar a secretaria para fazer a reserva, no horário comercial, das 8h às 17 horas.

De acordo com a diretora do Teatro Municipal, Rafaela Solano, apesar do prédio ainda estar passando por reformas e precisar de outras intervenções, já é possível reabrir as portas para que pequenos eventos sejam realizados.

“A reforma do teatro continua e estamos atentos a todos os detalhes, cobrando da empreiteira o cumprimento do que está estabelecido no contrato. Essa obra foi iniciada em 2019 e era para ser executada em 120 dias, mas se arrasta até hoje. Além disso, o prédio ficou por muito tempo sem manutenção, o que agravou o estado de algumas áreas. Mas estamos trabalhando para acertar todas as pendências. A energia elétrica foi religada e com isso foi possível a reabertura do teatro para receber pequenos eventos como reuniões, oficinas e ensaios”, explica Rafaela Solano.

REUNIÕES DO FALA CULTURA

As reuniões das câmaras setoriais do Conselho Municipal de Cultura já estão sendo realizadas no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb. O objetivo do projeto, intitulado “Fala Cultura” é fomentar a atividade dos segmentos artísticos, tirar dúvidas sobre o cadastramento dos artistas e sobre os editais, além de ouvir as demandas e sugestões de cada grupo.

O primeiro encontro foi o do segmento do Carnaval, realizado no dia 29 de novembro, em que estiveram presentes representantes de Blocos e Escolas de Samba da cidade. Na ocasião, foi debatida a necessidade da realização da reunião de eleição do representante suplente da Setorial.

Nesta quarta-feira (1º) foi a vez do Segmento de Cultura Afro se reunir com a Secretaria Municipal de Cultura. Estiveram presentes representantes do setor e foi debatida a grande importância da participação da sociedade civil no Conselho de Cultura.

“Ainda não temos uma projeção de quando reabriremos o teatro para os grandes espetáculos. Estamos trabalhando sem descansar nesse objetivo, mas por hora, podemos aos poucos retomar as atividades, dando vida e movimentação a este espaço tão importante para a cultura da cidade”, finaliza Rafaela Solano.