TSE confirma, por unanimidade, decisão que validou eleição de José Bonifácio

O TSE confirmou nesta quinta-feira (11), por unanimidade – 7 votos a zero -, que o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, estava apto para disputar a eleição municipal de novembro de 2020.

Os ministros negaram o recurso da coligação “Aliança Para Reconstruir Cabo Frio”, do candidato derrotado Sérgio Luiz Costa, o Doutor Serginho, para impugnar a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes que garantiu a diplomação e a posse do prefeito eleito.

Moraes, na decisão que o plenário do TSE manteve ontem, derrubou a sentença do TRE que considerou Bonifácio inelegível por conta de contas rejeitadas pelo TCE, no período em que ocupou a secretaria de Saúde de Arraial do Cabo.