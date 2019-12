Última parcela do IPTU 2019 de Cabo Frio vence nesta sexta

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa aos contribuintes que decidiram pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao ano de 2019 de forma parcelada, que a última parcela vence nesta sexta-feira (20). As guias do IPTU para pagamento estão disponíveis no site da secretaria secretaria – http://www.fazenda.cabofrio.rj.gov.br/ .

Para imprimir o boleto no site, basta clicar em “IPTU” na aba de serviços, e depois em “clique aqui” no banner que aparece na parte superior da página. Na janela que será aberta, é só escolher a opção “Segunda Via IPTU” e escolher a parcela a pagar.

O contribuinte também tem a opção de imprimir as guias do IPTU na sede da Secretaria de Fazenda, que conta com estrutura de autoatendimento com três terminais no primeiro pavimento e com auxílio de orientadores para os atendimentos nos guichês e no site.

A Secretaria de Fazenda adverte que as parcelas do IPTU vencem no dia 20 de cada mês e que o contribuinte deve evitar juros e multas, pagando o boleto dentro do prazo de vencimento. O pagamento pode ser feito online em qualquer instituição bancária.

No primeiro distrito, a Secretaria de Fazenda fica na Rua Major Belegard, 395, no Centro. No segundo distrito, no Centro Administrativo de Tamoios (Shopping UnaPark). O horário de funcionamento nos dois locais é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.