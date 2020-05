UPA de Tamoios, em Cabo Frio tem inauguração adiada pela segunda vez

A inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, em Cabo Frio, foi adiada, pela segunda vez. A unidade deveria ter sido entregue no dia 10 de março, antes do início da pandemia do novo coronavírus, mas, na ocasião, a Prefeitura alegou que o piso comprado para o local ainda não havia chegado, por isso a inauguração seria adiada para o dia 30 de abril.

Nesta sexta (30), dia da abertura, a unidade permanece fechada. A justificava do governo municipal é a mesma de 50 dias atrás: aguarda entrega de materiais para funcionamento da estrutura. Ainda segundo a Prefeitura, o motivo do atraso seria a pandemia.

“O prazo divulgado para o recebimento destes produtos foi informado pelo fornecedor que, por conta da pandemia do novo coronavírus, não conseguiu atender”, alegou o município.

O governo municipal ainda não informou qual será a nova data de inauguração da UPA de Tamoios, que tem obra orçada em R$ 640 mil. Do lado de fora da unidade, ainda é possível ver tapumes e a faixa que diz: “Atendimento? Só no hospital do Distrito”.

Os atendimentos da UPA tem sido realizados no Hospital Municipal de Tamoios há, pelo menos, 5 meses. Nas últimas semanas, moradores do distrito que tem sentido sintomas da Covid-19 também tem se direcionado ao hospital.

Em nota, a Prefeitura afirmou que o Hospital Municipal de Tamoios foi adaptado para receber pacientes de emergência durante o período de manutenção da estrutura da UPA, “sem impacto para os serviços prestados para a população”.

Ainda em nota, a secretaria de Saúde do município declarou que lamenta o adiamento da inauguração da UPA de Tamoios, mas afirmou que está tomando as devidas providências para solucionar a questão.

Sobre os casos de pacientes com sintomas da Covid-19 na região, a Prefeitura alegou que o município possui um hospital exclusivo para atendimento aos pacientes com suspeitas e diagnosticados com coronavírus (Covid-19) e que esses pacientes serão encaminhados para essa unidade.