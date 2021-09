Vacinação Antirrábica será neste sábado em Búzios

A Secretaria de Saúde de Búzios, através do Controle de Zoonoses realizará neste sábado (25), a Campanha de Vacinação Antirrábica das 8h às 17h, para todos os animais domésticos do município.

Todo animal de estimação (cão ou gato) deverá ser conduzido ao local de vacinação com segurança: cães na coleira e gatos em caixas de transportes, e animais bravos com focinheiras. Fêmeas gestantes, animais idosos ou conduzidos por idosos, terão prioridade na vacinação. Não será permitido levar vacina para casa.

A vacinação será aplicada nas seguintes UBS:

– Brava

– Ferradura

– Geribá

– Cem Braças

– Capão

– São José

– José Gonçalves

– Baía Formosa

– Olavo da Costa

– Arpoador

– Policlínica Vila Verde

Os proprietários deverão manter distanciamento de 2m na fila em função da Covid-19.

A Secretaria de Saúde, através do Controle de Zoonoses informa que, se por algum motivo os proprietários não comparecerem aos postos de vacinação no dia da campanha, deverá se dirigir a Secretaria de Saúde a partir do dia 27/09, as segundas, quartas e sextas-feiras, de 9h às 12h para realizar o agendamento com Cláudia Valéria ou Flávia.