Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio vistoria quiosques da orla da Praia do Forte

A Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental vistoriou 10 dos 15 quiosques da orla da Praia do Forte na quinta-feira (27). Do total de estabelecimentos, cinco estavam fechados e dos que foram vistoriados, oito estavam irregulares no que se refere a alocação de resíduos. O objetivo da ação foi verificar a limpeza e o descarte adequado destes materiais. Além disso, a equipe realizou tratamento de desratização, dedetização e de larvicida em todas as unidades.

Entre o descarte irregular estavam várias latinhas de diversos tipos de bebidas, que segundo a bióloga Andreia Nogueira, responsável pela Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, deveriam estar em galões tampados ou em local que não tivesse contato com água de chuva. Os agentes vistoriaram também caixas de gordura e de passagem, ralos internos e externos, e os locais onde os resíduos estavam sendo descartados.

“O prazo de adequação é imediato e o resultado é sempre positivo para a população porque determinados vetores envolvem doenças sérias, como os roedores (leptospirose), então, na ação de hoje eliminamos possíveis ambientes favoráveis. Mas além da aplicação de produtos, é preciso que haja manutenção periódica por parte do quiosqueiros”, explicou a coordenadora.

A Coordenadoria fez as orientações necessárias aos quiosqueiros e vai encaminhar para a Vigilância Sanitária o resultado da ação de quinta para que sejam emitidas as notificações de cunho educativo para os quiosques que estavam em desacordo com as regras do Ministério da Saúde. De acordo com Andreia, a Coordenadoria avalia em conjunto com a Comsercaf a realização de uma palestra educativa para os quiosqueiros.

O objetivo da iniciativa é fornecer orientações gerais sobre limpeza e descarte de resíduos, manutenção periódica de reservatórios de água bem como sobre ferramentas como as planilhas, que auxiliam na execução das tarefas.