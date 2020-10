VIII Fórum da Orientação Educacional de Macaé acontece nesta terça e quarta de forma remota

O VIII Fórum da Orientação Educacional de Macaé será realizado de forma virtual, nesta terça (6) e quarta (7), com o tema “Sobre viver ou sobreviver: competências socioemocionais em foco”. Será no canal Youtube com duas palestras, início às 14h10 e acesso gratuito aqui. Os interessados em participar podem se inscrever direto no canal e definir o lembrete para o evento que será transmitido ao vivo nos dois dias.



O evento é realizado pela Coordenação de Orientação, vinculada à Superintendência de Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação de Macaé.



As palestras do Fórum serão às 14h10 sobre “Qualidade e sentido de vida”, com a professora de Filosofia da Organização Nova Acrópole do Brasil, poetisa e escritora Lúcia Helena Galvão Maya; e às 15h30, “Aprendizagem e inteligência socioemocional”, com a pedagoga Bianca Acampora, doutora em Ciências da Educação, mestre em Cognição e Linguagem, especialista em Neurociências, transtornos de aprendizagem, arteterapia e psicopedagogia.