Vila do Sol, em Cabo Frio, recebe mutirão de limpeza

Nesta última semana, foi a vez do bairro Vila do Sol receber um mutirão com os serviços de limpeza realizados pela Prefeitura, com capina, recolhimento de lixo domiciliar, varrição, limpeza de bueiros, poda de árvores, recolhimento de galhos e manutenção de iluminação pública.

Para a ação, a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) reuniu funcionários dos setores do Monte Alegre e Jardim Nautillus e contou com apoio de uma retroescavadeira, dois caminhões truck, dois caminhões toco, roçadeira, motosserra e a mão de obra das equipes para a execução da limpeza geral.

Semanalmente, essas intervenções são levadas para diversos pontos da cidade, e nesta segunda-feira (10), o mutirão atenderá o bairro Praia do Siqueira.