Vistoria técnica é realizada em feira de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio vai realizar vistoria técnica no Mercado Municipal Sebastião Lan, conhecida como Feira da cidade, no Jardim Caiçara, nesta semana.



O objetivo, de acordo com a secretária de Agricultura e Pesca, Luciene Lima, é avaliar a estrutura e verificar as condições para o local voltar a abrigar os feirantes. Nos próximos dias, engenheiros vão ao local para verificar toda a área, principalmente, a estrutura arquitetônica do pavilhão, que está interditado desde 2018.

Ontem, a equipe da Secretaria de Agricultura e Pesca realizou o “Dia de Ouvidoria”, no Mercado Sebastião Lan. O objetivo foi de ouvir e aproximar o novo governo dos feirantes. “Os feirantes estão trabalhando no estacionamento, debaixo de sol ou em barracas improvisadas. Eles solicitam o retorno para o pavilhão, mas para isso acontecer, antes temos que saber qual a real condição estrutural da construção. A partir daí teremos noção do que poderá ser feito no local”, explicou Luciene Lima.