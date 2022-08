1º Arraial Combat Fight Festival acontece em setembro 

Arraial do Cabo realiza nos dias 17 e 18 de setembro o 1º Arraial Combat Fight Festival. O evento que vai reunir 3 modalidades de luta, é destinado aos alunos do programa de incentivo ao esporte, criado pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Esporte e Lazer. Além da participação destes atletas, o torneio também vai contar com a presença de equipes convidadas.

As inscrições já estão abertas. Confira como se inscrever em cada modalidade: Taekwondo, a inscrição deve ser feita através do número (22) 98131.7763. As inscrições na modalidade Jiu-jitsu devem ser feitas através do número (22) 99895.1542 e as inscrições para o muaythai devem ser feitas através do número (22) 99836.6728. Além disso, para confirmar a inscrição, é preciso doar 1kg de alimento não perecível. Em breve, o local do evento será divulgado.

O 1º Arraial Combat Fight Festival é mais uma realização da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer.