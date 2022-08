Em vídeo divulgado, esposa de Glaidson afirma que não tem dinheiro para indenizações 

Mirelis Zerpa, esposa do “Faraó dos Bitcoins”, acionou os advogados e ocupou as redes sociais para mandar um recado aos clientes da GAS Consultoria e Tecnologia: não tem dinheiro para indenizá-los.

Embora Mirelis tenha sacado cerca de R$ 1 bilhão em bitcoins no dia seguinte à prisão do marido, Glaidson Acácio dos Santos, em 26 de agosto do ano passado, os advogados da venezuelana garantiram que os recursos já foram usados para honrar os pagamentos a investidores nos dias seguintes.

Mirelis está foragida desde 25 de agosto, com dois mandados de prisão preventiva por lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Imagens gravadas em vídeo, dias antes da Operação Kryptos, que prendeu Glaidson e outros integrantes da quadrilha, mostram a venezuelana embarcando no Aeroporto de Cabo Frio. Ela teria ido para Miami, nos Estados Unidos, onde estaria até hoje.

Com o aval dos advogados, Mirelis tem divulgado vídeos nas redes sociais na tentativa de minimizar a sua participação no esquema da GAS, que lesou pelo menos 120 mil clientes — número de pessoas já cadastradas no Escritório Zveiter, que cuida da recuperação judicial da empresa. Ela alega, entre outros argumentos, que nunca foi sócia administradora das empresas que operavam diretamente com bitcoins.

“A mensagem é personificar a Mirelis. Não existia uma fala dela nos autos. Tudo era a respeito de Glaidson. Mas as funções de cada um na empresa eram diferentes. Ela era uma trader, tinha o conhecimento técnico, e participação minoritária por ser mulher de Glaidson, mas nunca atuou na estrutura da empresa. O próprio Glaidson assinou declaração formal atestando isso”, disse Ciro Chagas, advogado da venezuelana.

O valor sacado por Mirelis, já foragida, corresponde, segundo o advogado, ao volume de pagamento mensal na GAS: “Ativos foram sacados para manter o pagamento dos clientes. Mirelis tinha esperança de que o caso fosse resolvido rápido. Embora pareça uma quantidade relevante, as operações da empresa eram bem maiores. Ela alega que utilizou e já esgotou o saldo. Parou de mexer nos ativos, mas não sabe dizer que ficou algum saldo”.

Em um dos vídeos gravados, Mirelis disse que “a hora de abrir a Caixa de Pandora, o que me deixa muito nervosa, mas nunca é tarde para começar a fazer um diário de sua vida, para desabafar”.