25º BPM diz que é Fake News nota que circula falando para moradores de Cabo Frio não saírem de casa

O comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Leonardo Oliveira alertou que é Fake News uma nota que está circulando nas redes sociais orientando as pessoas a não saírem de suas casas após às oito da noite.



O comandate diz que a mentira é uma tentativa de espalhar medo na população e ressalta que no último semestre do ano passado a região apresentou redução de todos os índices de criminalidade comparado ao mesmo período do ano anterior.



O coronel lembra ainda que a região ficou na primeira colocação do Estado em número de prisões – mais de 2 mil criminosos presos e apreensão de mais de 300 adolescentes. Ele lembrou também que a unidade recebeu 15 viaturas novas para reforçar o policiamento. O

O comandante pede que a população colabore denunciando criminosos através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 e que o 190 está disponível para casos urgentes.