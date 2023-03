32ª Semana Teixeira e Sousa de Cabo Frio começa com apresentações culturais e tenda literária na Praça Porto Rocha

A 32ª Semana Teixeira e Sousa começou em grande estilo, com apresentações culturais realizadas no início da tarde desta terça-feira (21), na Praça Porto Rocha, no Centro de Cabo Frio. Para marcar o início das atividades, foi realizada uma solenidade com artistas locais e o ato em homenagem ao escritor cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, em frente ao busto do romancista. Em seguida, foram iniciadas as atividades da Tenda Literária.

A Semana Teixeira e Sousa vai até o dia 28 de março e conta com vasta programação, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura. O tema deste ano é “De Teixeira e Sousa a Milton Nascimento – A Travessia Poética na Semana Literária”.

Na solenidade de abertura, o secretário municipal de Cultura, Clarêncio Rodrigues, falou sobre a importância do evento para Cabo Frio.

“Neste ano, além de estar reverenciando o ilustre cabo-friense Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, que foi o primeiro romancista brasileiro, estamos também homenageando o cantor e compositor Milton Nascimento, que no auge dos seus 80 anos é um dos ícones da cultura brasileira. Associar a obra de Teixeira e Sousa a deste cantor é um dos objetivos deste ano que, tenho certeza, será cumprido com louvor”, afirma o secretário.

Criada por meio da Lei Municipal nº 1.106/91, a Semana Teixeira e Sousa faz parte do calendário oficial do município desde 2012 e passou a constar também no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual nº 6.290/12.

Ainda nesta terça-feira, na Câmara Municipal de Cabo Frio, no fim da tarde, foi aberta a exposição “Memórias de 31 anos de literatura”.



Já no Palácio das Águias, que fica na Rua Érico Coelho, no Centro, o público já pode conferir a exposição e o documentário “Maria Maria”, da fotógrafa Thammy Carvalho. Na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, aconteceu o Ato pelo Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, com a participação da Coordenadoria Geral da Igualdade Racial, seguida da apresentação musical de Lethícia Barreto e Luan Estevão.

Para fechar a noite, foi realizado, no Charitas, o painel literário – “O Sagrado, as tradições, etnias e direitos”, com Gessiane Nazario, Robson Luis Machado, Carolina Conceição e Mariana Gino.

A programação continua. Confira:

Quarta-feira 22/03

Praça Porto Rocha

15h: Feira Literária Teixeira e Sousa

15h: Roda de conversa com mulheres quilombolas e homenagem à Hilda Pereira: “Poemas de uma Senhora”, na Tenda Cultural;

17h – Performance da artista plástica Fava Silva: “Demarcação: Uma força que nos alerta”

Quinta-feira 23/03

Praça Porto Rocha

15h: Feira Literária Teixeira e Sousa

15h – Contação de História com Maravilhas Bonecas, na Tenda Cultural;

16h – Oficina Poética – “Milton, Teixeira e Eu: a Travessia da Poesia em Corações de Estudantes”, com Andrea Rezende, na Tenda Cultural;

Jardim Esperança

15h – Projeto Circulê trabalhando o livro “Teixeira e Sousa Para Crianças”, da autora Rosana Andréia, na Escola Municipal E. I. Prof. João Trajano Bandeira Caixeiro, bairro Monte Carlo.

Sexta-feira 24/03

Praça Porto Rocha

15h – Feira Literária Teixeira e Sousa;

18h – Conversa com Octavio Perelló, sobre o tema: “A experiência da escrita, o objetivo de publicar e o objeto do mercado”, na Tenda Cultural;

21h – Show com Caio Batalha: “(En)Canta Milton”.

Sábado 25/03

Praça Porto Rocha

15h – Feira Literária Teixeira e Sousa;

21h – Companhia Musical Acorde Maior apresenta: “Milton: Nascimento, Encontros e Despedidas.”

Casa de Cultura José de Dome (Charitas)

18h – ALACAF: Painel temático, sarau festivo com música e poesia.

Domingo 26/03

Praça Porto Rocha

15h – Feira Literária Teixeira e Sousa

20h – Baile Charme e Slam: “Ecoando Vozes Negras” – Artistas cabo-frienses expressam na rua, as suas artes inspiradas nas obras Teixeira e Souza e Milton Nascimento.

Palácio das Águias

16h – Painel Literário – “A grande mídia e os movimentos populares”, com as jornalistas Clarissa Souto e Pétala Cormann.

Segunda-feira 27/03

Praça Porto Rocha

15h: Feira Literária Teixeira e Sousa

Programação somente para alunos

Escola Estadual Municipalizada Teixeira e Sousa

Manhã e tarde

Apresentação do documentário: “A Cor Do Vil – Uma Experiencia Educacional” e roda de conversa com o documentarista Flávio Lima;

Bate-papo sobre trançamento, com Vitor Pires;

Workshop de tranças com a Michele de Carvalho;

Grafite com Bia Vieira.

Palácio das Águias

19h30: Lançamento do livro: “O Primeiro Romancista Brasileiro Recebe Uma Mensagem Secreta para Comunicar A D Pedro ll”, de José Correia Baptista;

Terça-feira 28/03

Praça Porto Rocha

15h: Feira Literária Teixeira e Sousa

Das 15h às 15h30: “Vinícius Santa Rosa em Poesia”, na Tenda Cultural;

16h: Roda de conversa com editores, coletivos literários e autores, na Tenda Cultural;

17h30: Apresentação Coral Escola Teixeira e Sousa, sob a regência de Susana Cazaux e José Vinicius Sampaio;

20h30: Encerramento com Samba das Matas.

Palácio das Águias