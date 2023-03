Bandidos invadem casa de empresária e fazem três pessoas reféns em Saquarema

Nesta terça-feira (21) bandidos armados invadiram a casa de uma empresária e fizeram o filho dela, de 10 anos, e mais duas pessoas reféns por cerca de uma hora. O crime aconteceu na Avenida das Amendoeiras, no bairro Itaúna, em Saquarema.

De acordo com depoimentos das vítimas à Polícia Civil, a mulher saiu de casa por volta das 7 horas e deixou o menino com uma funcionária. Enquanto a funcionária foi à padaria, dois homens invadiram a casa e trancaram a criança no banheiro. Quando a funcionária chegou, também foi rendida e levada para o banheiro.

A terceira vítima foi a professora de reforço do menino. Quando ela chegou para dar a aula, os criminosos estavam na casa e também a trancaram no banheiro.

Os bandidos passaram cerca de 1 hora no imóvel, reviraram tudo e levaram R$ 2 mil, US$ 400 dólares, joias e um videogame.

Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança mostraram que dois homens entraram na casa e dois permaneceram do lado de fora, em um carro usado para a fuga.

O crime foi registrado na 124ª DP e está sendo investigado.