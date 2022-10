600 bailarinos são esperados na 3° Mostra de Dança de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, apresentará, entre os dias 13 e 16 de outubro, a 3° Mostra de Dança de Saquarema. O evento, não competitivo, será realizado na Praça Oscar de Macedo Soares (Praça do Artesanato) e contará com 130 escolas de dança de vários Municípios, como Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Tanguá, Maricá, Araruama, Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, Rio das Ostras e Iguaba Grande, além de Saquarema.

Pluralidade estética

É estimada a participação de cerca de 600 bailarinos nos quatro dias do evento, para o qual a expectativa de público é de, aproximadamente, 5.000 pessoas. As apresentações englobam variadas modalidades de dança, como ballet clássico, jazz e danças moderna, contemporânea, de salão, flamenca, cigana, urbanas e gospel.

A programação foi concebida para promover o intercâmbio cultural e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, dando maior visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança. Para o Coordenador do evento, Sergio Coelho, a 3° mostra promete “incentivar o cenário de dança de Saquarema, estimulando o desenvolvimento cultural, com a reunião de mais de uma centena de academias de dança que se apresentarão na cidade”.

Além de fomentar a arte, bem como possibilitar encontros que possam contribuir com o crescimento artístico dos jovens e adultos de Saquarema, a 3ª Mostra de Dança tem como objetivo a valorização da pluralidade estética da dança.