Últimos dias do Circuito Internacional de Pratos e Vinhos “Wine In Búzios” agitaram o a cidade 

Búzios recebeu durante os primeiros finais de semana de outubro o “Wine In Búzios”, Circuito Internacional de Pratos e Vinhos. O evento foi realizado na praça Santos Dumont e teve o apoio da Prefeitura de Búzios. A realização foi um verdadeiro sucesso.

O prefeito Alexandre Martins, prestigiou o evento e participou do Workshop “Degusta Talk Show”, realizado pelos produtores do circuito que contou com a participação de Galvão Bueno, Arnaldo Cezar Coelho e presença do prefeito da cidade de Areal, Gutinho Bernardes. O momento foi dedicado a apresentação dos vinhos de produção da vinícola “Bueno Wines” com uma breve explanação sobre a marca, além é claro de um bate papo descontraído sobre as suas carreiras abordando temas como futebol e Fórmula 1.

O festival contou além da feira com estandes expositores, com a apresentação de shows que animaram o público. Os apreciadores puderam saborear a bebida de sua preferência com vinhos de alguns dos países produtores mais famosos do mundo enquanto assistiam a apresentação do show que acontecia no palco fazendo a completa junção do momento de lazer.