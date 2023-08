81 aprovados no concurso de 2020 da Prefeitura de Cabo Frio vão tomar posse

Em reunião com um grupo de concursados representando parte dos aprovados no Edital N°03 do Concurso Público de 2020, a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, anunciou a posse de 81 pessoas para setembro. A data será divulgada posteriormente, após a conclusão dos trâmites administrativos para a solenidade. Ao todo serão 111 pessoas e, destas, 30 serão empossadas nos próximos meses. O encontro contou também com a presença da secretária de Administração, Marcilene Barreto, e do vereador Roberto Jesus.

“A gente quer fazer um governo de diálogo, para ouvir as pessoas, com pautas importantes e necessárias para a cidade. Procuramos atender a todas as pautas nestes trinta dias dentro do possível e com responsabilidade. Precisamos avançar e queremos que o diálogo e os avanços sejam uma constante do nosso governo”, afirmou a prefeita Magdala Furtado.

A nova leva a ser empossada abrange profissionais da área da saúde, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentistas, auxiliar de necropsia; e da área administrativa, a exemplo de cozinheiro, coveiro, fiscal de obras, de transporte e fazendário, entre outros.

O concurso público de Cabo Frio foi realizado com oferta de mais de 900 vagas em diferentes áreas, e que contemplaram todos os níveis de escolaridade. Ao todo foram quatro editais que somaram mais de 66 mil candidatos.