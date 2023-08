Prefeitura de Cabo Frio inaugura sala de informática no Abrigo Municipal Casa da Criança

Numa iniciativa inédita, a Prefeitura de Cabo Frio inaugurou nesta sexta (18), a sala de informática do Abrigo Municipal Casa da Criança, equipamento vinculado à Secretaria da Criança e do Adolescente. O espaço possui 8 computadores ligados a rede de internet e com pacote office instalado. Os equipamentos foram doados pelo setor de tecnologia do Governo Municipal.

“Agradeço a presença de todos e hoje me sinto muito feliz de estar aqui pela primeira vez num projeto tão importante para todos nós. Fico emocionada de ver essas crianças. Temos muito trabalho a fazer e estamos com muita vontade. Em Tamoios também temos representação para trabalhar pelas crianças. Estou aqui de corpo, alma e coração porque precisamos olhar para o próximo assim. Juntos seremos cada vez mais fortes”, comemorou a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, que foi professora e dava aula para crianças até 12 anos.

“O objetivo é garantir às crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento institucional, o livre acesso à tecnologia que se tornou tão necessária na base das relações modernas, seja de forma interpessoal ou profissional, de modo a prepará-los para o mercado de trabalho, para a gerência dos atos civis e para o estabelecimento de relações saudáveis em todas as áreas de suas vidas”, destacou a secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista.

De acordo com a diretora do Abrigo Municipal, Miriam Santos, a sala vai funcionar de segunda a sexta e os assistidos vão contar com o apoio de um orientador social. Além disso, a instituição estabeleceu parceria com o Instituto Ser e o Cebrac para suporte no que for necessário em relação à informática.

“Nossa principal intenção é ajudá-los no acesso às tecnologias porque isso impacta no fazer dos trabalhos escolares, nas pesquisas. Mas, tão importante quanto isso, é que eles tenham acesso ao lazer e entretenimento a exemplo de jogos educativos que possam ensinar de forma lúdica. Estamos muito felizes porque muitas dessas crianças e adolescentes nunca tiveram acesso a isso”, comemorou a diretora Miriam Santos.

Segundo Miguel Frazão, coordenador-geral de informática do governo municipal, com a modernização dos equipamentos no prédio municipal, as máquinas que foram doadas ao abrigo foram recondicionadas e atualizadas. Além da internet, todas elas posso o pacote office com os programas básicos como editor de texto, de planilha, de apresentação, de imagens. A rede da sala de informática do abrigo conta ainda com filtro de conteúdo contra sites maliciosos, violentos e de conteúdo adulto.

Além da prefeita, participaram da inauguração o vereador e líder do governo na Câmara de Vereadores, Léo Mendes e o superintendente da Juventude, vinculada à Secretaria de Governo, Marlon Barbosa.

Os convidados foram recepcionados

ao som do Grupo Musical Amadeus, abrilhantou a tarde com repertório dedilhado no violão e no violino, e com um farto e saboroso coffee-break. Além disso, uma das acolhidas, de 15 anos, também se apresentou com um número musical.