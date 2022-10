Ação social será realizada em Tamoios na quinta

A Prefeitura de Cabo Frio promove uma ação social para a população de Aquárius, em Tamoios, que acontece na Paróquia de São Pedro e São Paulo, nesta quinta-feira (27), das 9h às 16h. A iniciativa, que vai contar com oferta de vários serviços, é organizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Coordenadoria-Geral da Melhor Idade do segundo distrito e demais órgãos do governo municipal.

A ação vai contar com a participação dos equipamentos da Assistência Social, como o Centro de Referência em Assistência Social (Cras); o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam); o Comitê Gestor de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Civil Básica; equipes do Auxílio Brasil e a Superintendência de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência.

“Essas ações são importantes porque o cidadão vai ter reunido num único local vários serviços do governo. A facilidade que uma iniciativa dessas promove é imensa e tem muito apoio e um comparecimento grande da população”, explicou a secretária-adjunta da Assistência Social em Tamoios e coordenadora-geral da Melhor Idade no distrito, Luciene Lima.

Além dos serviços ofertados pela Secretaria de Assistência Social, participam também as secretarias de Saúde, com aferição de pressão e glicose, da Criança e do Adolescente; o Procon; e a Coordenadoria-Geral da Melhor Idade, com terapeuta holístico da pasta que vai ofertar sessões de auriculoterapia.