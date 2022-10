Obras na Orla da Avenida 1, em Saquarema, estão avançadas

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, retomou a construção da nova Orla da Avenida 1, em Jaconé. Interrompida por conta de entraves administrativos junto a Caixa Econômica Federal, banco intermediário no Convênio com o Ministério do Turismo, a obra foi reiniciada após conversas com o agente financeiro.

Por conta da demora na liberação do prosseguimento da obra, alguns trabalhos já concluídos precisaram ser recuperados. Toda a pintura foi refeita e as equipes de trabalho seguem com a instalação dos pergolados. A iluminação de led também está sendo concluída no local.

Pedido antigo dos moradores, a Nova Orla da Avenida 1 seguirá o padrão urbanístico e arquitetônico da orla da rua 96, oferecendo ao bairro de Jaconé uma nova opção de lazer e turismo na região.