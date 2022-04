Acusado de matar policial em Saquarema é preso em Cabo Frio

No dia de hoje, dia 20, por volta das 06h, Policiais Civis da 126ªDP de Cabo Frio, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional Matheus Resende Khalil.



Matheus é acusado do Homicídio ocorrido no dia 19 de junho de 2031 que ceifou a vida do CB PM Renato Silva de Mendonça, no município de Saquarema.

Matheus também teria envolvimento nas mortes do advogado Wagner Salgado, de 42 anos, da esposa do advogado, Soraia Gonçalves de Resende, de 37 anos, e da filha deles, de apenas 9 anos, em fevereiro de 2017, no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

Matheus, após levantamento de dados do setor de inteligência, foi capturado na comunidade do Manoel Corrêa, em Cabo Frio.