Agentes atuam em vias de Cabo Frio reprimindo atitudes erradas de motoristas

Alta temporada e cidade cheia são sinônimos de trânsito mais intenso! Pensando nisso, a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, por meio da Guarda Civil Municipal, iniciou uma sequência de atividades educativas sobre infrações no trânsito em Cabo Frio.

Os agentes atuaram em vias como as Avenidas Joaquim Nogueira e Ézio Cardoso da Fonseca e a Rua Porto Alegre, para orientar os condutores sobre os danos causados pela prática de infrações, como paradas sobre as calçadas, em frente aos portões de garagem, e nas faixas de pedestres.

O secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, destaca que o objetivo é também reprimir essas atitudes que podem gerar até cinco pontos na carteira de habilitação e multa de R$195. Estas sanções estão previstas no artigo nº181, do Código de Trânsito Brasileiro.

As operações acontecerão novamente nos dias 23 e 27 de janeiro e 6 de fevereiro, no Jardim Esperança; na Rua Porto Alegre; na Passagem e no Centro da cidade.