Prefeito de São Pedro da Aldeia renova com o DER asfaltamento para cidade

O prefeito Fábio do Pastel renovou o convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) para o fornecimento de material de asfaltamento destinado às ruas de São Pedro da Aldeia.

A assinatura do termo foi feita na terça-feira (17/01) e contou com a presença do secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Pedro da Aldeia, Fernando Frauches, além do vice-presidente do DER-RJ, Gladstone Felippo Santana.

O convênio prevê o recebimento de um kit composto por cimento asfáltico de petróleo (CAP) e brita para a execução de serviços de pavimentação e recapeamento.

Em São Pedro da Aldeia, o trabalho em parceria com o DER-RJ já resultou em 3,5 km de pavimentação em 22 ruas, entre elas, a Rua Prefeito Arruma Camara, no bairro Rua do Fogo, a Rua dos Lessas, no Campo Redondo, e a Rua Adir Soares, no bairro São João.