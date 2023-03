‘Amamos Cabo Frio’: Letreiro turístico da Praia do Forte é vandalizado

Um letreiro instalado na Praia do Forte, em Cabo Frio,, apareceu pichado nesta segunda-feira (27). A placa “Amamos Cabo Frio” foi vandalizada com diversos desenhos e frases.

Localizada em um dos principais pontos turísticos da cidade, a placa foi colocada na orla em agosto de 2022. A placa foi inaugurada em 2017 e ficava anteriormente na Praça da Cidadania, no ano passado foi restaurada e instalada no local atual. O restauro custou R$ 16.400.

Diversas frases e desenhos foram feitas em toda a placa, que possui as cores azul, banca e vermelha. Pelas imagens, é possível notar que as pessoas escreverem as os nomes de usuário de suas contas nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura disse que uma equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer foi acionada para realizar a limpeza do totem e que o orçamento para o reparo da estrutura também está sendo providenciado.

“A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança acionou o Grupamento Operacional de Praia (GOP) para intensificar a vigilância e o patrulhamento no local, buscando coibir a depredação do bem público”, diz a nota.

O governo municipal disse que repudia os atos de vandalismo do patrimônio municipal e ressaltou o papel de toda a sociedade na preservação do bem público.

“A placa ‘instagramável’ é um símbolo, né. Um local que o turista, os moradores da cidade e muitas pessoas procuram para poder fotografar e mostrar o seu amor por Cabo Frio”, disse a secretaria de turismo

A secretária disse, ainda, que é muito triste ver o estado que a placa está.

“Ela vendo sendo constantemente vandalizada. Ano passado passou por uma reforma. A nossa equipe constantemente vem aqui fazer a limpeza”, disse Paula.

A secretaria disse que o dinheiro para fazer o reparo da placa sai do bolso do contribuinte, com o pagamento de impostos, e é um dinheiro que poderia estar sendo investido em outro bem turístico.