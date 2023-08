Ambiente de São Pedro da Aldeia reforça sinalização de alerta para o defeso da Lagoa de Araruama

By

A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca de São Pedro da Aldeia realiza a instalação de placas de conscientização para o defeso de pescado da Lagoa de Araruama. É importante ressaltar que esta será a primeira vez que o defeso de peixes acontece separadamente do de crustáceos.

A Guarda Ambiental do município instalou placas de conscientização em diversas localidades de abrangência da lagoa. Estão sinalizadas as localidades da Praia Linda, Balneário das Conchas, Centro, Pitória, Mossoró, Camerum, Poço Fundo, Boqueirão, Praia do Sudoeste e Baleia.

O período de restrição na pesca tem o objetivo de garantir o crescimento da espécie, proporcionando o recrutamento e o reabastecimento dos estoques naturais. As ações de fiscalização para coibir qualquer tipo de irregularidade também são realizadas pela Guarda Ambiental. É importante ressaltar que quem for flagrado infringindo a norma poderá sofrer penalidades como multa, detenção e até a perda de equipamentos de pesca.

No município, a Secretaria Adjunta de Pesca, localizada na Ponta da Areia, no bairro Boqueirão, recebe os pescadores que desejam ajuda com os trâmites burocráticos para que recebam o auxílio defeso neste período.

O defeso da Lagoa de Araruama vai até o dia 31 de outubro, conforme a normativa MPA/MMA nº 2, de 16 de maio de 2013.